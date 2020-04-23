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違泊轉趨嚴重惹關注 運房局：執法已回升

2020-04-23 列印
■運房局指出，全港各警區重新調配人手，加強交通執法行動。
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　　有立法會議員關注全港的違例泊車情況轉趨嚴重，泊車位不足亦加劇違泊問題，運輸及房屋局書面回覆議員查詢指，由去年二月至今年一月，警方各類違例泊車事項發出十二萬五千張定額罰款通知書。

　　局方表示，自去年反修例風波發生後，違例泊車定額罰款數字由去年年頭的逾十萬宗，到去年八月跌至六萬多宗，直到十二月才回升至九萬八千宗。局方又指出，隨着近日社會氣氛稍為緩和，全港各警區重新調配人手，加強交通執法行動，執法數字已見回升。

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