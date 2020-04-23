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粉嶺高球場開放時數 港府指合規定

2020-04-23 列印
　　粉嶺高爾夫球場現時的契約於一九九九年批出，並於今年八月到期，香港哥爾夫球會向合資格外界團體，開放其體育設施每月最少五十小時。但有立法會議員指練習場近月經常一早被預訂，市民難以使用，民政事務局昨書面回應議員提問，指由於爆發疫情，香港其他球場關閉及前往內地打球的人數減少，令粉嶺高爾夫球練習場需求增加。

　　後來因應疫情嚴峻，所有私人遊樂場地契約用地包括粉嶺高爾夫球場已應政府的要求，於今年三月二十四日起關閉其康體設施，直至另行通知。

　　過去兩年粉嶺高爾夫球場每年平均進行十二萬個球局，當中合資格外界團體及非會員的使用量佔四成，符合規定。

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