氣候逆變 料颱風暴雨更烈 天文台長示警︰今年怪風猛

全球暖化，極端氣候湧現，香港不能倖免。天文台台長鄭楚明博士預言，香港未來將面對更強勁的颱風，更暴烈的大雨，更惡劣的天氣變化。他警告，海岸地帶將受更多風暴潮的威脅，低窪地區亦會出現大水浸，並預測本港會出現「石湖風」強風現象，即強風突然掠過，足以吹倒街上的大樹，呼籲港人要為挽救地球出一分力，盡本份減少碳排放。天文台為應付氣候逆變，由今年雨季起將加強向公眾發放雷暴資訊，亦會按情況增加龍捲風、水龍捲、冰雹等信息，向公眾提供更多天氣概率的預報。



記者：黃素珊 羅雅如 攝影：蘇正謙



雨季逼近，香港快進入打風季節。天文台台長鄭楚明接受《頭條日報》專訪時說：「大氣層變暖，可以承載更多水氣，颱風吸收大量水氣轉化時，會釋放的能量變得更強。」他指，即使香港處於亞熱帶地區，熱帶氣旋數目不會增多，最高等級的超強颱風仍有機會頻密出現。換言之，可以出現更強烈的颱風，而熱帶氣旋逼港時，會引發海平面上升，造成風暴潮威脅。



鄭楚明提到，二○一七和二○一八年兩個超強颱風來襲，沿岸低窪地區受襲，出現嚴重水浸，「大浪拍打岸邊時可導致越堤浪，濺起的浪可能達十層樓高，同樣帶來水淹。」他提醒大澳、鯉魚門、杏花邨等近岸地區，應做好準備，應對風暴潮和越堤浪帶來的威脅。



全球暖化亦會帶來更多惡劣天氣。鄭楚明指，不但會出現更多雷暴，還有俗稱「石湖風」帶來的猛烈陣風現象，風力足以吹倒街道上的大樹和雜物，甚至在海上吹反艇，後果嚴重。



加入龍捲風冰雹預報



除了打風，鄭楚明亦憂慮暴雨。他指本港近年降雨量，一直被打破紀錄，在氣候變化下，預料有更嚴重的暴雨會發生，繼而帶來水浸、山泥傾瀉等影響，「打風你有時間去準備，但落雨變化急速，一個雷雨雲由無變有，可以半小時至一小時內發生。」天氣變化瞬息萬變，他坦言如果在一些「唔方便」的時間發出警號，影響市民返學返工是難以避免，但擔心濫發警告會導致「狼來了」效應，強調天文台會基於科學及數據行事。



寄語市民：居安思危



他表示，日後會在按情況在雷暴警告及天氣預報中加入對龍捲風、水龍捲、冰雹等訊息，近期天文台較多使用概率預報，例如溫度及氣壓的變化趨勢，並配合彩帶圖使用，日後會再往此方面發展，提供天氣變化趨勢的信息。他提及，天文台製作的《氣象冷知識》已播出六年，會繼續以「貼地」方式向公眾科普天文氣象知識，介紹惡劣天氣帶來的影響，寄語大家做到居安思危，在惡劣天氣來臨前做好準備。



此外，去年是天文台有記錄以來最溫暖的一年，全年平均氣溫達二十四點五度，熱夜數目亦創新高，共有四十六天，較多年平均的約十八天高出一點六倍。鄭楚明預計在世紀末，若果繼續高排放溫室氣體，熱夜不僅只有數十日，而是超過一百日，到時差不多整季都是熱夜。他語重心長地說：「大家要減少碳排放，否則難以扭轉暖化趨勢。」



