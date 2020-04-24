「包山王」車禍撞癱索償 兩涉事司機須賠1632萬

公民黨立法會議員陳淑莊本月二日與黨友林瑞華等四十人在深水埗Hands酒吧「開會」，涉違反限聚令，警方昨午第二度向法庭取得搜查令，並將搜令交予涉事酒吧，要求負責人交出事發當晚所有的交易記錄以及相關單據。此外，警方向酒吧負責人錄取口供以便進一步調查。據悉，負責人昨天逗留警署約四小時，由律師陪同離開。



曾贏得長洲「包山王」及有「亞洲攀石王」之稱的著名攀石教練黎志偉，二○一一年因交通意外導致下半身癱瘓，他入稟高院向兩名涉事私家車司機索償。案件昨頒佈判詞，法官裁定「包山王」勝訴，計算其損失超過二千一百萬元，但考慮到他亦有疏忽而促成交通意外，最終下令兩名被告須賠償一千六百三十二萬元。



案件原告為黎志偉，被告為肇事司機唐洪國及徐紹輝。包華禮法官判詞中指，一一年十二月九日晚上，黎駕駛電單車在屯門公路行走，突然切線至唐的私家車前方，唐煞車並急轉彎轉線閃避，仍因兩車太近，收掣不及而發生相撞，黎被拋出車外，跌在馬路。原在唐後方駕車的徐紹輝，因沿線行車，結果撞到黎。



法官表示，接納街外證人的證供，相信兩名被告當時以超過時速八十公里的車速行駛。同時現場酒精吹氣測試亦證明唐的體內酒精含量超標，認為酒精影響唐作出適當反應的能力，以至釀成事故。



法官指，唐撞到黎以後，所駕車輛雖冒出白煙，但無阻擋第三線的路面視線，因此徐如留意路面情況，原可避免再撞到黎，因此判定兩名被告對車禍均有責任。



法官指，當年黎年僅二十九歲，正在事業巔峰，但交通意外導致下半身癱瘓，屬可悲的個案。所有半身不遂的人士均不能走路及跑步，而喪失大量的生活樂趣，事故更令他不能投身體育的生涯及享受體育活動，經計算後，估計他損失超過二千一百七十六萬元，但考慮到黎的疏忽亦促成交通意外，於是下令兩名被告需賠償百分之七十五損失，即約一千六百三十二萬元，金額由兩名被告共同承擔。



黎表示，事發至今八年，裁決對他而言是一個階段的結束，感謝朋友和大眾的支持，他會與家人努力面對將來。據法例，事故中若司機購買了第三者保險，保險公司將負責賠款給傷者，但若涉醉駕或超速等不法行為，保險公司可向司機追討該筆款項。







