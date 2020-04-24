張竹君感謝警方海關食環助抗疫

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生天天向公眾匯報疫情，備受市民認同。她昨日在記者會上特別點名感謝警方、海關及食環署協助抗疫，又提及早前爆疫的蘭桂坊酒吧群組的最後一宗確診個案，至今已距十四日，即一個潛伏期，認為能夠稍為「安樂」。



張竹君特別感謝其他政府部門在個案追蹤上的協助，尤其警方在追蹤涉一百多人的蘭桂坊酒吧群組時，做了逾五百份問卷，幫忙找到很多緊密接觸者。她同時感謝海關幫忙發現不知名的本地個案，有海關關員到確診者住所及公司去調查聯絡，海關關員亦在機場幫忙分開個案及同行者，令當局可以安排陰性結果的旅客可以早點回家。她最後感謝食環署的同事做好清潔消毒工作。







