市建局減租億元 為期半年最多75%

疫情重挫本港各行業，要求減租的聲音不斷。市區重建局宣佈，將會為轄下三類物業住宅及商舖租戶，推出新一輪租金寬減措施，減幅介乎七成至七成半，為期六個月直至今年九月，涉及一億元。



市建局主席周松崗昨日宣佈，董事局通過一系列租金寬減措施，當中包括向安置大廈及重建項目已收購物業的住宅租戶，除了三至五月有全數租金寬減，在六至九月減租七成五；向保育及活化項目商舖物業租戶，在四至九月減租七成五；及向發展商合作項目商場的商舖租戶，研究減免租金，上限為七成五。全部減租措施涉及超過一億元，預料約七百二十個租戶受惠，當局相信不會構成財政壓力，如疫情惡化，亦會預留儲備延長寬減措施。



為協助失業率高企的建造業，市建局行政總監韋志成說，會為簽訂工程合作或顧問合約的承辦商，預支一部份合約費用，以協助有關公司的資金流轉，涉及約二千五百萬元，惠及六十間工程及顧問公司。另外，當局亦會加快今年近一百個職位空缺的招聘程序。



韋志成提到，受疫情影響，三個項目要延至今個財政年度，包括兩個公務員合作社，累計今年度需要啟動五個項目。對於項目能否如期推展，他稱要視乎疫情發展，一旦無法啟動有關項目，會考慮提前推展未來的項目，又稱難以評論能否在五個項目中取得首置項目，僅指當局會作詳細研究，考慮資金需要後，再提交給董事局。



周松崗亦指，董事局通過的另一項議程，就是批出深水埗東京街/福榮街發展項目，該項目共收到十七份標書，最後由華懋集團以約九億一千萬元中標，金額與發展成本相若。



