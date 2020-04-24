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港人滯巴基斯坦 當地政府願協助返港

2020-04-24 列印
　　疫情下，不少港人滯留他國。民建聯立法會議員鄭泳舜昨日與巴基斯坦駐港總領事會面，並引述對方指巴基斯坦政府願意配合特區政府的行動，為滯留當地的港人提供協助。

　　鄭泳舜昨在社交媒體發文，指目前收到約四百三十名滯留巴基斯坦的港人求助，包括中學文憑試考生、孕婦及長期病患者，最初前往當地都是探親或工作，但因全國封城而被困。為協助滯留巴基斯坦的港人健康回港，約見巴基斯坦駐港總領事，希望巴方提供登機前的檢疫測試，和當地交通安排等支援。

　　鄭泳舜引述巴基斯坦駐港總領事表示，該國政府願意配合特區政府的行動，為滯留當地的港人提供協助。他續指，早前亦向特首及保安局表達意見，希望盡快協助滯留在巴基斯坦、印度、尼泊爾和斯里蘭卡等地的港人安全回港。

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