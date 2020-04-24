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保險箱爆「八両金」失竊疑案

2020-04-24 列印
　　長沙灣發生「八両金」離奇失竊案，一名七十七歲姓劉男子，見近日金價急升，昨晨十時許，前往青山道一間銀行分行欲取出部份金器變賣套現。他進入銀行開啟保險箱後，卻發現當中約重八両、共值約十二萬五千元的金粒不翼而飛，懷疑遭人偷去，於是通知職員及報案求助。警員其後聞訊到場，男事主卻並未能肯定是否曾取出金粒，亦未能證實銀行程序疏忽或出錯，警方初步調查後，相信案件並無刑事成份，暫列作遺失或盜竊處理，並追查該批金粒下落。據悉，肇事保險箱是男事主與妻子約二十年前聯名開設。

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