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九龍城街市鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠

2020-04-24 列印
九龍城街市鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠
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　　食環署食物安全中心昨日公佈，透過恒常食物監測計劃，從九龍城街市（見圖）一個鯇魚樣本中驗出微量孔雀石綠，含量為十億分之零點七三。中心發言人表示，已知會涉事檔戶上述違規情況，並指令其停售有關產品。若有足夠證據，中心會提出檢控。而中心亦正追查有關產品的來源。

　　孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病，很多國家目前已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。

　　違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。

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