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美股中段升120點

2020-04-24 列印
　　美國周四股市開市造好，其後反覆回落，杜指中段報二三五九六點，升一百二十點；納指則報八五四三點，升四十四點。滙控美國預託證券價格見三十八點九七港元，升零點二七港元；騰訊則見四百一十點九二港元，跌零點六八港元。紐約期油則報每桶十七點六八美元，升三點九美元。

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