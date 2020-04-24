小一排位結果速遞上門

因應新冠肺炎疫情，為盡量減少社交接觸以阻止病毒在社區擴散，教育局發言人表示，本年度的小一統一派位結果會透過郵遞方式通知家長，家長毋須親身前往「統一派位中心」領取。



教育局表示，印有統一派位結果的《小一註冊證》會於六月三日至四日，透過香港郵政的「本地郵政速遞」以上門形式派遞給家長。如郵政人員派遞時無人收件，會留下《領取郵件通知卡》，以便家長於下一個工作天下午或之後，到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在六月五日仍未收到《小一註冊證》，或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，家長可於六月六日至七日到指定的「領取中心」取回《小一註冊證》。



