加州首宗死亡個案早官方公佈三周 英德展開疫苗臨牀試驗

全球新冠肺炎疫情未止，德國及英國周四分別批准首個新冠肺炎疫苗臨牀試驗。美國加州驗屍報告指，當地有死亡的確診患者，比官方公佈全國最早死亡個案早三星期。



全球有逾二百六十二萬宗確診新冠肺炎個案，累計死亡超過十八萬二千人。德國聯邦疫苗監管機構保羅·埃爾利希研究所宣佈，已批准該國首個新冠肺炎疫苗的臨牀試驗，是第四個國家展開人體測試。該機構負責人西楚特克表示，預計疫苗無法在今年內獲批推出市場。德國目前累計有逾十五萬宗確診病例，超過五千三百人死亡。



英國牛津大學周四亦展開當地首個新冠肺炎病毒疫苗臨牀試驗，將為約五百人接種，估計疫苗最快秋季面世。英國累計確診逾十三萬四千宗，死亡一萬八千多人。歐洲疫情最嚴重的西班牙，累計超過二十萬人確診新冠肺炎，當局延長緊急狀態至下月九日。



紐約州兩寵物貓確診



疫情最嚴重的美國確診個案超過八十四萬宗，有逾四萬七千人死亡。美國加州驗屍報告指，當地有三名在家中確診患者死亡的病人，對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，其中一男一女分別在二月六日及十七日死亡，即較官方公佈二月二十九日華盛頓州全國最早死亡個案早了三星期；官員稱，意味全國確診死亡人數可能比官方數字更多。加州州長紐瑟姆下令全州醫學人員及驗屍官，檢視去年十二月起的驗屍報告，追查新冠肺炎究竟何時在加州出現。



另外，美國紐約州內有兩隻寵物貓對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，是全美首次有寵物確診。



