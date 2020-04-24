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中國再捐3000萬美元予世衞

2020-04-24 列印
　　美國早前宣佈停止向世界衞生組織撥款，中國外交部發言人耿爽昨日表示，中國決定再向世衞追加三千萬美元現匯捐款，支持世衞的國際抗疫合作。中國三月初已向世衞捐款二千萬美元，支持世衛開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作。

　　國家主席習近平昨天連續第三日在陝西考察，了解企業復工復產和社會生活秩序恢復等情況。隨着內地疫情逐步受控，深圳市教育局副局長王水發表示，高三、初三年級學生可先於下周一復課；各地將根據學校疫情防控情況，五月十一日起分期分批安排中小學其他年級學生及復課。

　　國家衞健委公佈，截至昨凌晨零時止，內地新冠肺炎新增十宗確診，其中六宗屬境外輸入病例，四宗本土病例。

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