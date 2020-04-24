「蛇王二」結業前 食客到場支持

為了籌款抗疫，體壇巨星皆各出奇謀。萬人迷碧咸決定「賣身」，周三在社交媒體宣佈將舉行拍賣，價高者可跟他在五人足球場上對戰和共進午餐，美式足球（NFL）傳奇四分衞巴迪和一眾網民異口同聲，要一擲千金投得心頭好兼做善事。 新冠肺炎肆虐全球，不少人有錢出錢、有力出力協助醫護抗疫，更有運動員用別開生面的方式籌款。早前加拿大美女網球手葆查特答應跟球迷約會，後者將捐出四千美元（約三萬一千港元）給美國醫護，如今輪到碧咸「賣身」。 陪中標者踢波食飯 現時是美職新球隊國際邁亞密班主的萬人迷，周三在社交網絡宣佈：「我將舉行一個為抗疫籌款的拍賣，所有收益將會全部捐出。中標者可以帶同四個朋友，...

2020-04-24