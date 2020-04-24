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「蛇王二」結業前 食客到場支持

2020-04-24 列印
■食客排長龍，品嚐「蛇王二」蛇羹及糯米飯。
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　　於銅鑼灣屹立近四十年的「蛇王二」，為銅鑼灣區內首家蛇店，曾經歷過○三年沙士，卻捱不過新冠肺炎疫情，今日光榮結業，不少食客昨日特地到場支持。

　　昨日為「蛇王二」最後一天營運，不少食客特地到場排隊，店外一直出現長長人龍，希望品嚐店內著名的蛇羹及糯米飯。店長指會在疫情過後再在打算。店方早前在門外豎立告示牌，指由於受疫情影響，經營環境變得困難，店方決定於今日光榮結業，又指「期望日後有緣再聚」。翻查資料，該店曾獲米芝蓮車胎人美食推薦。

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