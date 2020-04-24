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馬時亨一月卸任教大校董會主席

2020-04-24 列印
■馬時亨表示，將會出任由女兒創立的「品格教育協會」主席。
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　　政府昨日再度委任馬時亨為教育大學校董會主席，但馬未能接受續任三年至二○二三年，任期將由本月二十五日起至今年十二月三十一日。馬時亨表示，將會出任由女兒創立的「品格教育協會」主席，為了不出現利益衝突和角色混亂，因此作出有關決定。

　　馬時亨在發給教大全體師生的電郵中表示，因個人原因，在教大校董會主席任期屆滿後，未能接受三年的續任，政府其後會物色適合人選擔任。他又指決定出任由女兒創立的「品格教育協會」主席，希望為社會培育德學兼備的人才。教育局局長楊潤雄感謝馬時亨過去三年為教大作出的貢獻；教大校長張仁良感謝馬時亨帶領教大在各方面取得長足的發展。

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