慣匪偷七盒口罩囚三月

一名四十五歲偷竊慣犯於三月時，在旺角西洋菜南街一藥妝店偷取七盒共值逾千元口罩，他昨在西九龍裁判法院承認一項偷竊罪，求情稱所偷口罩純屬自用，惟主任裁判官羅德泉指涉案口罩數量不少，「三百幾個可以用成年喎」，又見被告並無健康問題，不接納被自用說法，判囚三個月。



被告郭偉航有十八次同類案底，案發當日藥妝店職員見到被告由貨架上取下七盒口罩，放入自己的環保袋中，沒有付款後離開。七盒口罩共值一千八百七十元，職員截停被告報警處理，被告在警誡下否認犯案，並稱「我無偷，我唔記得畀錢啫」，惟他身上當時身無分文。



裁判官質疑被告偷口罩的動機，指「三百幾個口罩可以用成年」，辯方指被告做散工，需到處找工作，每隔數小時要更換一個口罩，而且其弱智的兄長亦需要口罩。裁判官認為其說法令人難以接受，以四個半月為量刑起點，認罪扣減刑至判監三個月。



