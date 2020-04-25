DSE首日3360人順利應試 六不適缺考生可申成績評估

中學文憑試昨日終於開考，首場筆試為視覺藝術科，戴口罩的考生帶同畫版和畫架陸續進入試場，做足防疫準備應考。考試及評核局秘書長蘇國生指開考首日運作大致暢順，逾三千名考生到場應考，有六人因身體不適而缺席考試，其中一人主動申報有急性呼吸道徵狀後，自行離開試場。



考試在昨早八時半開始，有考生擔心遲到，早上七時已經到試場，以免趕去試場致體溫過高。在觀塘的慕光英文書院，有考生忘記帶申報表，須由其他考生提供。有考生表示擔憂感染新冠病毒，帶備大量消毒液和後備口罩應考，又指會盡量減少去廁所次數；亦有考生認為只要勤洗手就足夠。



本港昨日錄得零確診，蘇國生形容為「好開始」，如確診數字持續減少，有信心後續考試可如期進行。他指約三千三百六十名考生應考視覺藝術科，試場運作大致暢順，又稱讚防疫措施做得相當仔細，例如考生在紅外線檢測不達標，會用額探，再用耳探，如不達標才被拒應考。



有六名考生昨日缺席考試，其中五人致電通知考評局，另有一人到達試場後申報有急性呼吸道的病徵，與試場的老師商討後，自行離開試場。根據考評級指引，考生若因病未能完成考試，可提供有效醫生證明書，於二十一日內申請評估成績。對於有考生忘記帶備申報表，蘇國生指試場會預留少量申報表，強調考生應自行攜帶，又提醒考生如有不適，不要勉強應考。



目前有二百九十八人退考，當中七十八人為內地自修生，亦有十八人申請成績評估，當中七人因為身處海外或內地、或未完成強制隔離。四個核心科目中、英、數及通識科將會在下周一起陸續開考，通識科考試會於下周一進行。