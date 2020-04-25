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昂坪360乘客減兩成 人均消費創10年高

2020-04-25 列印
　　昂坪360去年全年到訪賓客總數錄得一百四十五萬人，較二○一八年下跌百分之二十點六，但與此同時，昂坪360的賓客人均消費則按年上升百分之四，連續十年創新高。

　　每日平均到訪賓客比一八年下跌約百分之十七點五，至四千四百四十五人，其中來自歐美及亞洲的賓客佔百分之五十六，內地及澳門佔百分之二十五，本地居民佔百分之十九。去年的平均可靠度達百分之九十九點九三，保持一八年創下的歷史高位，相等於每日八小時的營運時間中，平均只有少於一分鐘的延誤。

　　昂坪360董事總經理劉偉明表示，去年上半年的到訪賓客人數錄得超過一成的升幅，惟踏入下半年，入境旅客人次回落。

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