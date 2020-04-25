導遊連儂隧道斬人囚45月

下午到銅鑼灣買點東西，車水馬龍，人頭湧湧，要不是人人戴口罩，提醒身在疫情中，還真不覺有甚麼異樣。去電腦商場買打印墨水，問店裏的朋友生意影響可大？他搖頭歎息。到寵物店給拖肥買零食，店員說正常營業之後，生意倒是不差，想來養貓狗如養孩子，家長總不會虧待孩子的。 如今到郊野公園行走的狗也特別多，家長上山了，都帶着毛孩，一到周末，人來狗往，山道上十分熱鬧，我家對面那個小廣場裏也是人狗同歡，滿是行完山來歇個腳喝杯下午茶的人和狗。每逢此時，那裏幾家餐廳也生意興隆，跟平日的冷清不可同日而語。只是現在有限聚令，餐廳客人再踴躍，也只能隔開枱距做一半生意，可謂生意好，也是相對那些一半生意都做不到...

2020-04-25