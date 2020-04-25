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導遊連儂隧道斬人囚45月

2020-04-25 列印
　　　　將軍澳「連儂隧道」去年八月二十日發生斬人案，五十一歲男導遊洪震稱因社會事件影響，飽受壓力，酒後失控斬傷三人，包括一名前記者。他在區域法院承認三項蓄意傷人罪，昨被判監四十五個月。

　　郭偉健法官接納被告所指，如無反修例事件，不會做出攻擊行為。法官相信他是受失業、離婚及社會氣氛影響，在無意圖和無預謀下犯案。但法官又指，案中三名傷者傷害嚴重，包括曾任職記者的受害人，最終判被告監禁四十五個月。
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