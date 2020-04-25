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憂增染疫風險 警反對五一遊行

2020-04-25 列印
　　職工盟早前入紙申請舉辦五一遊行和集會，但警方昨日表示，經風險評估後，認為有關集會及遊行屬人多聚集的高危活動，予以禁止和反對。

　　警方表示，接獲一個團體通知，打算在五月一日在港島區舉行兩個公眾集會及一個遊行，但經風險評估後，認為有關集會及遊行屬人多聚集的高危活動，有理由相信，會增加活動參與者及其他市民感染新型肺炎風險，亦會對市民生命和健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人權利。

  因此為了維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，根據《公安條例》禁止及反對上述公眾集會及遊行。

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