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內地抵港客強制檢疫 將維持至「五一」後

2020-04-25 列印
　　食衞局局長陳肇始昨日表示，強制內地抵港人士接受十四日檢疫的安排，將覆蓋五一黃金周，持續至下月七日，政府會密切檢視情況。在失去黃金周大量旅客的情況下，有旅遊業人士更認為，香港和內地各自的「檢疫令」未必可在兩周後解除。旅遊業促進會總幹事崔定邦向本報表示，業界對五月復甦的機會不樂觀；有業界已向政府建議先回復港澳之間的基本交通，不但旅遊需求，兩地市民亦有很多生活往來需要。

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