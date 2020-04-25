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港漢自行烹煮河豚 食後中毒命危

2020-04-25 列印
　　一名六十五歲男子前日在家中進食自行捕獲並經烹煮的河豚作午餐，約兩小時後出現面部麻痹、全身無力和呼吸衰竭，懷疑中毒。他其後前往威爾斯親王醫院急症室求醫，入住該院深切治療部接受進一步治療，現時情況危殆。衞生防護中心正作調查，並提醒市民切勿進食河豚。

　　衞生防護中心發言人解釋進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。

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