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中國轟美攻擊抹黑世衞是霸權

2020-04-25 列印
　　美國國務卿蓬佩奧表示，除非世界衞生組織徹底改革，否則美國可能永遠不會恢復對世衞提供資金。在北京，外交部發言人耿爽指，美國對世界衞生組織的攻擊、抹黑沒有事實依據，批評美國自恃世衞組織最大的出資國，認為世衞組織應當聽美國指揮，是典型的霸權心態。世衞就警告面對新冠肺炎疫情，放寬社交距離措施要三思、要按部就班，切勿自滿。

　　國家衞健委表示，截至昨日凌晨零時，新增六宗新冠肺炎確診病例，其中兩宗境外輸入、四宗本土病例，無新增死亡病例。無症狀感染者新增三十四宗，三宗轉為確診病例，仍有九百七十九人接受醫學觀察。

　　全國累計確診病例逾八萬二千八百多宗，有四千六百三十二人死亡，逾七萬七千二百多人康復。

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