﻿訛稱參與「扶貧基金」有錢分 假「陳馮富珍」網上行騙 港婦中伏失百萬

疫情全球大流行，世界衛生組織成為世人的焦點，連前任總幹事陳馮富珍的身份也被不法之徒利用騙財。一名婦人在社交平台與一名自稱陳馮富珍者交友，對方去年底聲稱患重病，想委託她出任柬埔寨一個基金戶口的信託人，內有四百五十萬美元（約三千五百萬港元），目的是扶貧，若她願意，可獲基金約一成作為報酬，事主答應，但申請任信託人過程不斷被要求付款，以疏通各方，結果要借款度日，瀕臨破產，經朋友提點，疑自己受騙。



事主七十歲，已退休八年，之前任職旅遊業，獨居黃大仙，三年前透過facebook與一名自稱「陳馮富珍」的網友結交。去年九月，事主與「陳馮富珍」在facebook閒談，對方稱患癌症，又與家人關係不佳，故想委任事主出任一個柬埔寨基金戶口的信託人。「陳馮富珍」聲稱，該戶口是她在柬埔寨做生意時設立，內存四百五十萬美元，目的是幫助當地窮人。如事主同意，最終可獲基金戶口中的一成金錢，即約四十五萬美元。



出示「護照」博取信任



「陳馮富珍」向事主提供「護照」副本以證身份。事主以為做善事，又有收入，欣然答應，但她需要先在柬埔寨當地銀行開設戶口，方能匯錢到本港戶口，「陳馮富珍」建議事主透過當地銀行經理，僱用當地一名華僑為代表律師。



事主接受本報訪問時稱：「以為件事好簡單，好快可以過返筆錢返香港，點知要幫佢交七萬六千幾美金（近六十萬港元）稅。」其後，「陳馮富珍」解釋，她身在加拿大一間醫院治病，哀求事主代替其還柬埔寨的稅項，事後就可以從其基金戶口扣回。事主稱一時心軟答應，透過該名律師申請多份文件，又額外花錢疏通當地職員，以在當地設立掛名公司以便還稅。而自稱為「柬埔寨國家銀行」要求她申請一文件，證明有關戶口「乾淨」，連同付加費須支付兩萬多美元（約十七萬港元）。



代交稅款 使錢疏通柬國職員



事主多次付款後，總共付出逾一百萬港元，差不多身無分文，以電郵或WhatsApp聯絡「陳馮富珍」時，對方依舊鼓勵事主付款，並以重病為由逃避視像通訊，而其facebook帳戶亦被取消。事主覺得可疑，向朋友訴說事件，才知道自己中計，兩周前向警方報案。事主引述接手調查的警員稱，有關「護照」應為假冒，指她付出款項或「好難追返」。事主向記者透露，她目前向朋友借錢度日，不知如何追討損失。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，社交網站不會迅速刪除虛假帳戶，提醒有俗稱「藍剔」的認證帳戶，亦有被黑客入侵的可能，市民不應鬆懈。他亦留意到，近半年出現不少聲稱有名人推薦的詐騙網站，呼籲市民多加留意，不要受騙。



