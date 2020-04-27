﻿全球病例逼近300萬﻿﻿日本星洲疫情加劇﻿

全球新冠肺炎昨日新增十一萬宗確診，達到二百九十多萬宗，外界估計數日內將突破三百萬宗。新加坡疫情急轉直下，累計一萬三千多人染病。同時，日本的疫情亦非常嚴峻，突破一萬三千宗病例，專家認為難以如期解除全國緊急狀態。



新加坡昨日新增九百三十一宗確診，相較前一日大幅增加超過三百宗，累計一萬三千六百二十四人染病，三百六十人死亡。當局表示，新增患者絕大部份是居住宿舍的外籍勞工，只有十五人是永久居民。



日本本土感染病例突破一萬三千人，三百六十人死亡。當局將根據專家意見，決定是否延長將於下月六日屆滿的全國緊急狀態。有專家認為，雖然東京都及大阪府每日新增的確診人數開始下降，但幅度不似預期，難以如期全面解除緊急狀態。



疫情最嚴重的美國新增三萬五千多人染病，累計九十六萬宗確診，死亡人數突破五萬。在疫情嚴峻的紐約州，州長科莫表示，將允許獨立藥劑師收集樣本，以進行病毒檢測，同時擴大抗體篩查。



約翰遜復工 訪英將強制隔離



英國病例突破二萬宗，染疫後休養的英國首相約翰遜於周一復工，據悉他計劃要求絕大部份經機場及港口入境的人士，強制隔離十四天。此外，牛津大學上周四就疫苗進行人體試驗，但外相藍韜文估計，疫苗或要明年才能推出市場。



歐洲疫情開始緩和，西班牙單日再多二百八十八人死亡，創一個月以來新低，確診增至約二十二萬宗。首相桑切斯表示，如疫情持續放緩，可放寬持續了六周的居家令，國民下月二日開始，將獲准到戶外運動。



意大利單日新增四百一十五人死亡，是上月十八日以來最少，累計二萬多人不治。當局將於下月四日重啟製造業及建造業。法國的全國封鎖令下月十一日屆滿，當局將於周二向國會提交放寬措施的計劃。



