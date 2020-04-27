不滿記者提問具惡意 特朗普腰斬疫情記者會

美國總統特朗普當地時間周六首次暫停白宮疫情記者會，他事後在社交媒體連發多文表示，記者在會上只會提問惡意的問題，並拒絕報道真相，傳媒因此贏得了收視率，但美國民眾除了假新聞之外，甚麼也得不到，因此不值得再花費時間及精力舉行會議。



特朗普早前出席防疫記者會時，建議將「消毒劑」注入人體，以此殺死新冠病毒，言論惹來各方的猛烈批評。有傳媒報道，特朗普當日在會前只匆匆聽取官員匯報的研究資料，誤解了意思便在會上隨口說出來。但其後特朗普解釋，當時只是以諷刺的方式表達意見。



另外有報道指，特朗普甚少參加記者會前的疫情專責小組會議，曾試過連續十日沒出席。亦有白宮官員擔心，特朗普主持每日的疫情記者會超過一個月，不時談及與疫情無關的問題，將記者會政治化，曾要求他不要出席，但遭到拒絕。



