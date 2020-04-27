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武漢住院患者「清零」

2020-04-27 列印
　　內地及台灣的新冠肺炎疫情均趨於緩和。國家衞健委新聞發言人米鋒表示，經過武漢及全國支援人員的努力，武漢的住院患者數目「清零」，下一步將落實中央要求，繼續做好外防輸入、內防反彈的工作，同時盡快恢復醫療秩序，滿足民眾的醫療需求。

　　內地昨日新增十一宗確診病例，其中五宗是境外輸入，六宗本土病例，並無新增死亡病例，共四千六百四十二人死亡。商務部強調，國內防控任務依然艱巨繁重，但中國政府一直以各種方式，為國際社會抗擊疫情提供支持，強調從來無限制防疫物資出口，而是想方設法為世界各國的採購提供便利和支持。

　　同時，台灣流行疫情指揮中心宣佈，昨日並無新增確診，目前全台累計四百二十九宗病例，其中敦睦艦隊群聚維持三十一宗確診，已連續十四日沒有本土病例。

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