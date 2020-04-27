專列停元山火車站 金正恩安危仍成謎

北韓領袖金正恩有沒有接受過心血管手術，其情況是否危殆，仍然是個謎，朝鮮半島局勢難測，引起國際關注。美國智庫衛星圖片拍到一列疑是金正恩的專列火車，上周曾停泊在東部元山市的火車站上，但不知金正恩身在何方。



研究北韓的美國智庫網站「北緯38度」表示，根據衛星影像圖片，本月二十一日及二十三日，在元山市金家專用的火車站上均發現相信是金正恩的專列，但十五日時專列並沒有停泊在當地，目前未知其在何時到達。智庫網站指，有關圖片不能證明金正恩現時身處元山，亦不能反映其健康狀況，但可估計金正恩有較大機會在東部海岸停留。



向三池淵工作人員致謝



昨天北韓《勞動新聞》報道，金正恩向參與三池淵市城建工程的工作人員表示感謝，但報道並未提及其健康狀況，亦沒發放近照。三池淵有北韓「革命聖地」的稱號，行政區域包含象徵金氏家族「白頭血統」的白頭山。金正恩執政以來，積極推進該區的建設，並在去年將其由「郡」升格為「市」。



南韓《朝中社》報道，俄羅斯共產黨中央委員會主席久加諾夫，在金正恩訪俄一周年之際，向金正恩發送賀電，祝願對方健康幸福、北韓人民實現繁榮。台灣《中國時報》分析指，美國及南韓已就北韓局勢制訂具體軍事計劃，如北韓政權出現更替，美韓在牽制中國軍事干涉的同時，將實現朝鮮半島統一。



金正恩自本月十一日主持召開勞動黨政治局會議後，已有半個月沒有公開露面，並缺席了十五日的太陽節，及二十五日的建軍節。早前有報道指，金正恩接受心血管手術後病危，亦有報道指其已成植物人。但美國總統曾指有關說法不正確。



