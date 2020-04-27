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楊寶蓮離任財經事務及庫務局政助

2020-04-27 列印
楊寶蓮離任財經事務及庫務局政助
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　　日前政府問責班子「大換班」，許正宇接替劉怡翔出任財經事務及庫務局長。財經事務及庫務局政治助理楊寶蓮（見圖），昨日在社交媒體發文指，將離任兩年多的助理崗位，開展事業和人生新的一頁，並祝願許正宇及其團隊一切順利。

　　楊寶蓮認為現在是適當的時候離開，展開事業和人生新的一頁。她亦感謝劉怡翔的栽培和教導。楊寶蓮續指，在接下來的時間會稍作休息，希望可以停一停，想一想，為未來挑戰做好準備。

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