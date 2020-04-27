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工聯會促補無薪假漏洞倡設失業援助金

2020-04-27 列印
　　疫情加劇本港失業情況，最新失業率升至百分之四點二。工聯會在本月二十二日至二十五日以網上問卷訪問超過三百名正在放無薪假的基層僱員，八成受訪者認為未能受惠保就業計劃，亦有一半受訪者預期未來就業情況更惡劣，將面對裁員及結業。工聯會議員郭偉強表示，雖然政府已放寬綜援申請，但建議政府應盡快設立有別於綜援的失業援助金，讓零收入的無薪假員工亦可受惠，因為後者金額較高，亦可以個人身份申請，減少家庭內部爭拗和避免「傷自尊」。

　　此外，勞福局局長羅致光在網誌中提到，過往社會對綜援有誤解，包括以為領取綜援便不能工作，或認為「有手有腳、有骨氣」就不應申領綜援，但他強調領取綜援的人是能屈能伸，而大部份領取失業綜援的家庭，只是短暫需要社會支援，渡過難關便能自力更生，重申目前的艱難時刻，正是社會伸出援手的時候。

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