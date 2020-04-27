洪水橋﻿一死四傷大火﻿ ﻿男戶主次子同轉危殆﻿

導致一家五口一死四傷慘劇的元朗洪水橋火警，一度衝入火場及跪地哀求消防救一歲幼子受傷的男戶主，昨日傷勢惡化，與次子均情況由嚴重轉為危殆；而一度危殆的女戶主及女兒則傷勢好轉。火警相信無可疑，起火原因仍調查中。



受傷男戶主三十七歲姓陳，越南裔，其三十四歲姓梁妻子為本地人，夫婦育有三名一至五歲子女，分別長女五歲，次子三歲及幼子一歲，一家五口租住洪水橋盈福街八號翠珊園一樓一單位逾半年。



女戶主及長女好轉



前晚七時許，單位只有女戶主及三名子女在家，據悉，當時女戶主與長女及次子在房間，一歲幼子則睡在大廳的搖籃上，搖籃位置近雪櫃及一堆雜物。其間女戶主發現大廳陷於火海，急忙帶同長女及次子至房間窗邊高呼，但卻無法衝出房間拯救一歲幼子。



多名街坊見狀，立即利用鋁梯爬上一樓簷篷協助將三母子救出，三人均受傷。其間男戶主從外返家得悉，一度跪地上向街坊求助，以及自行爬窗進房，試圖衝出廳救幼子但不果，反被燒傷。消防員到場開喉撲滅火警及救出戶主的被困一歲幼子，一家五口獲送院，惜幼子傷重不治。其餘傷者，一度情況嚴重的男戶主及其次子，昨日傷勢轉差，情況均轉為危殆，而一度危殆的女戶主，與長女傷勢均轉為穩定。



火警中，有住客一度聲稱消防喉沒有水，消防事後檢驗後證實消防喉有水，只是住客沒有打開水掣所致。昨早陸續有探員、政府化驗所人員抵達蒐證，機電工程署及消防處人員事後亦到來調查。探員在屋內檢走一袋證物。至於起火原因是大廳雪櫃短路還是放在搖籃上的音樂盒電芯漏電引起，警方仍調查中。



