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怪賊盜的士沙發

2020-04-27 列印
　　九龍灣發生耐人尋味盜竊案，昨晨七時許，一名六十歲姓姚的士司機，折返啟晴邨對開沐縉街取車時，發現後座乘客座位車窗被扑爆，並驚見沙發竟不翼而飛，但座椅背仍完好，遂報警求助。警方接報到場兜截無發現，由於車內沒有財物損失，警方正追查賊人偷去沙發動機。

　　據姚透露，他駕駛的士逾二十年，雖然曾被人扑車偷錢，但是偷走沙發則屬第一次。肇事的士在前晚八時停泊現場行人路，至返回取車才發覺出事。他懷疑因沙發比較新，因而吸引賊人犯案，不排除是行家所為偷走自用，亦可能遭人「整蠱」。

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