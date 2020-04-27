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創科局收300抗疫資助申請

2020-04-27 列印
創科局收300抗疫資助申請
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　　新任創新及科技局局長薛永恒（見圖）說，過去數月收到三百宗涉抗疫的創科資助申請，當局會盡快審批讓項目落成惠及市民。對於有大學的冠狀病毒快速檢測技術資助不獲政府批准，薛永恒指政府的「市場觸覺不及市場好」，會加強與各界合作。

　　至於疫情會否影響創科技術的商品化過程，他稱疫情既是挑戰，亦是機遇，又舉例現時一些殺菌的納米塗層產品，在疫情發生前未必被市場接受，但現時卻被廣泛應用。

　　薛永恒說，上任後希望可以協助更多創科產品商品化，但強調單靠政府不足夠，因政府的觸覺未必及市場好，所以角色只是促成者及推廣者，如果要令更多技術推出市場，始終要靠業界投資，以及評估產品是否為市場所接受。

　　此外，薛形容自己和行政長官林鄭月娥理念相近，對加入問責團隊服務市民非常高興，期望能夠將自己三十幾年來在公務生涯的經驗，為本港的創新科技界別出力。

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