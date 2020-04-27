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屯門嚴打違例單車發150告票

2020-04-27 列印
■警方截查騎單車市民。
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　　警方新界北交通部聯同屯門警區人員，一連兩天在屯門區展開打擊單車違例事項，共向違例人士發出近一百五十張傳票；警方表示非常重視道路安全，並會繼續採取相關的執法行動。

　　鑑於過往不少單車意外俱涉及違規使用而引起，警方非常重視，新界北總區交通部聯同屯門警區人員，遂於上周五及周六一連兩天，展開執法行動，在屯門警區內多個黑點打擊單車違例事項，行動主要針對騎單車人士晚間沒有亮燈及其他嚴重單車違例事項，如無遵從交通燈號或交通標誌規定、單車載人、鹵莽或不小心騎單車等。

　　行動中，警方共向違例人士發出一百四十八張傳票。警方表示非常重視道路安全，並會繼續採取相關的執法行動，又呼籲所有騎單車人士應遵守交通規例，特別在晚上騎單車時必須在車頭亮起白燈及在車尾亮起紅燈。



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