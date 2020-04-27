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陳茂波指有資金陸續流入港

2020-04-27 列印
陳茂波指有資金陸續流入港
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　　財政司司長陳茂波指，近期有資金持續流入香港，但並不存在大型投機盤或市場操控式買賣。陳茂波發表網誌，指近期港匯持續偏強，在強方兌換保證水平徘徊，甚至多次觸及上限，反映有資金流入。他指，自去年六月的社會事件及暴力衝擊，以至近期的疫情，都未見大規模資金流走，即使將來市場出現資金流走，聯匯制度都會繼續發揮作用。他指，已聯同金管局推動多方面工作，確保銀行的流動性和放貸空間，強調本港金融風險仍屬可控水平，而做好金融安全也是國家安全的把關工作。

　　陳茂波又指，港元資金進出會影響銀行流動性和借貸意欲，對企業資金周轉造成壓力，萬一企業資金鏈斷裂，可能出現倒閉和裁員潮。

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