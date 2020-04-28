﻿入口價跌零售加 競委會無符 跨黨派炮轟油公司食水深

產油國之間角力，加上疫情打擊全球經濟，國際油價下跌，更出現前所未見的負油價，本港車用燃油價格卻未有下調。統計數據更顯示，進口油價由去年十月至今年一月一直下跌，期間油公司零售價不減反加，至今年二月入口油價再跌，油公司才減，減幅比早前的加幅少。跨黨派議員在立法會狠批本港油公司「加快減慢」，又炮轟環保局涉包庇油公司合謀定價。競委會指蒐證有難度，促政府公開監督油價的數據，若掌握證據的話，會提控油公司違反競爭條例。



根據政府統計處資料，無鉛汽油進口價格由去年十月的每公升四點四一元，一直跌至今年二月的三點八九元，但油公司的零售價，由去年十月至今年一月不減反加，由十七點八二元加至十七點九六元，兩者差價由逾十三元擴闊至逾十四元。直至最近國際油價大跌，本地四間油公司由今年二月才略為調低零售價，減幅比前幾個月加幅為低（見表）。



環境局：一月已平均減1.5元



立法會經濟發展事務委員會昨天討論油價高企的問題，公民黨譚文豪批評入口燃油價格較早年的最低位還要低，但現時的油價卻貴兩元多，他又列出資料，指各油公司涉合謀定價，「過往十四日，油公司A、B，一間買十五元八角，另一間油價又是十五元八角。」



民主黨主席胡志偉指，本港只有幾間車用汽油公司，屬典型的「寡頭競爭」，質疑是否市場失衡。自由黨副主席邵家輝則說，國際油價由過往近百美元一桶，跌至現時的低位，本地油價卻差異甚微。



環境局局長黃錦星回應指，本港油價一月以來已下調十一次，平均減了一元五角，與新加坡相若，相信未來仍有下調空間。他指，當局已多次敦促油公司按情況調整價錢，期望油公司可走多幾步，回應社會減價的訴求。



競委會促政府改政策監督



對於外界質疑油公司是否合謀定價，即將離任競委會主席的胡紅玉說，油產品一直無自由市場，「市場失衡和市場失靈，唯一只能靠政府用政策調整」，她希望環境局能公開監督油價的數據，又指如有證據，競委會很樂意調查以及與油公司「打官司」。



至於為何不引入辛烷值低一點、平一點的油，環境局指兩種油價只差一、兩毫，若要建設新油庫存放另一種油，成本不但會增加，油價最終亦未能下調。該說法遭議員質疑政府是幫市民或是幫油公司。