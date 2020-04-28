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南韓指金正恩狀況良好 境內無異動

2020-04-28 列印
■北韓官媒指金正恩身在元山，但未附上最新照片，圖為金正恩早前視察空軍基地情況。 資料圖片
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　　北韓領袖金正恩的健康狀況備受關注。統一外交安保特別顧問文正仁接受美國CNN訪問時強調，南韓政府認為金正恩仍再生，且狀況良好。他指，金正恩自本月十三日起，一直留在元山地區，同時南韓無檢測到任何異常的舉動。

　　多家北韓官媒昨報道，金正恩感謝參與元山葛麻海岸旅遊區建設的工作人員，但與前日報道一樣，沒有刊登其近照。該旅遊區位於金正恩的元山別墅附近，是金正恩「欽點」的建設項目。

　　三十六歲的金正恩半個月沒有公開露面。美國早前有報道指，金正恩接受心血管手術後病危並變成植物人。在北京，外交部表示，沒有關於金正恩的新消息。

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