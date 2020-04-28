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﻿婦飛鵝山遠足 魂斷「自殺崖」

2020-04-28 列印
■直升機及救援人員「自殺崖」尋獲事主，其後證實死亡。
■女事主由直升機送往東區醫院，證實死亡。
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　　飛鵝山「自殺崖」發生行山人士墮崖死亡慘劇。一名女子與友人行山，但不慎失足墮二十米山崖下重傷，消防及直升機到場陸空搜索三小時後尋獲傷者，惜證實已死亡。警方調查後相信事件無可疑。

　　昨午二時許，五十六歲女事主，與九名行山愛好友人，新冠肺炎下到飛鵝山遠足「抗疫」，一行人途至有「自殺崖」之稱的一塊岩壁時，她疑踏着碎石失平衡，墮二十米下山崖，同行一名男友人聞慘叫聲發現報警。警方及消防員到場因山路崎嶇，召飛行服務隊直升機到場陸空搜救。

　　經三小時搜索後，鎖定女事主墮崖位置時已重傷昏迷，初步檢驗證實已死亡。救援人員事後將遺體移至安全位置，再舁送殮房。警方初步調查後，認為案件無可疑，但其真正死因及墮崖原因，有待剖屍及調查後確定。
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