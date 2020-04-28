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﻿萬佛寺遭爆竊 失二千香油錢

2020-04-28 列印
　　有逾六十年歷史的沙田排頭街萬佛寺發生爆竊案，昨晨八時許，六十三歲姓吳負責人返回萬佛寺時，發現大閘、辦公室的門鎖和鐵窗框及七個香油箱鎖被撬毀，心知不妙報警。

　　由於近日受「限聚令」影響，前來參拜的善信較少，香油箱內的香油錢亦每日清走。

　　警員到場，負責人點算後，證實辦公室內一個電腦硬盤及二千元現金不翼而飛。

　　警員事後翻看閉路電視錄影，相信三名賊人潛入寺內爆竊，案件列作爆竊處理，現正追緝賊人歸案。

　　萬佛寺在一九四九年興建，一九五七年落成，寺院佔地六萬五千方呎，分成高低兩組建築群，共有五殿、四亭、一廊及一塔，廟內有香港少有的準提佛母供敬拜。
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