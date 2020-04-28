政府派萬元 近半受訪中產無意動用

政府將向年滿十八歲或以上的香港永久居民派發一萬元，預計在暑假發放。理大調查發現，近半受訪中產人士指會待至有需要時方使用有關款項，更有一成五人不打算申請或使用。調查認為，全民派錢對本地經濟的提振作用有限。



理大工商管理博士舊生會以網上問卷，訪問近二百八十名中產人士，當中四成七人指會待至有需要時方使用政府將派發的一萬元，五成八人亦不計劃使用多於一萬元，更有一成五人不打算申請或使用有關款項。調查發現，六成一人使用該款項於購買生活用品，甚少作額外消費，亦有近四成人計劃捐款。



理大工商管理博士課程總監唐憲生認為，受訪市民未對政府派發一萬元表現踴躍或興奮，認為不能夠假設政府所派發的七百億元會全數用於本地消費，相信這對本地的經濟提振作用有限。



