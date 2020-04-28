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天降工字鐵 工人遭砸中慘死

2020-04-28 列印
■工人送院搶救，惜證實不治。
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　　跑馬地一個住宅地盤發生奪命工業意外，一名工人在工作期間，一條工字鐵突然從高處墮下，擊中事主頭部當場重傷昏迷，其他工人見狀立即報警，救護員將傷者送院，惜抵醫院搶救無效死亡。警方調查後列工業意外，並通知勞工處跟進意外原因。

　　現場為普善街一個住宅地盤，據悉，昨傍晚約五時，一名中年地盤工人在一個離地面六米下位置，操作機器進行地基工程期間，突然一條長約八米的工字鐵從高處墮下，事主走避不及，頭部及身體多處被擊中，當場重傷躺臥血泊中。

　　其他工人聞慘叫聲發現報警，消防員趕至證實傷者未有被工字鐵壓着，救護員為傷者急救及送院，但抵醫院後證實傷重死亡。警員封鎖地盤現場調查，初步相信事件不涉刑事，列工業意外及通知勞工處跟進調查。勞工處表示，在接報後已即時派員到現場及調查意外原因。

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