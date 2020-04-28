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美股中段升270點

2020-04-28 列印
　　聯儲局本周議息，市場期望有更多救市措施，美國股市本周首個交易日開市向好，杜指中段報二四○四五點，升二百七十點；納指則報八七二八點，升九十三點。滙控美國預託證券價格見三十九點九一港元，升零點四一港元；騰訊則見四百一十二港元，跌一港元。紐約期金報每盎司一千七百二十三點三美元，跌十二點三美元；紐約期油則報每桶十二點一九美元，跌四點七五美元。
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