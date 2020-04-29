﻿疫情緩和 避疫封館 藝團損失慘重 表演場地研六月重開

疫情持續緩和，特首林鄭月娥宣佈恢復部份公共服務，但不包括政府表演場館。康文署指，五月底之前不會重開各表演場地。據悉，如疫情持續好轉，當局或最快六月一日重開部份劇場、音樂廳、舞蹈場地等，預計文藝表演最快七月重現。有劇團對本報說，疫情令劇團每月損失數以百萬元收入，部份兼職製作人員零收入，被逼轉工。藝發局副主席楊偉誠形容，藝團都期望盡快「有工開」，向公眾展示精湛的藝術表演，豐富公眾的文化生活。



特首林鄭月娥宣佈重開室外運動場、圖書館及博物館等公共設施，但未有提及何時重開各文化中心和劇院，一眾藝術表演者對前路及生計憂心忡忡。香港話劇團行政總監梁子麒對本報說，話劇演出「基本上停晒」，超過一百五十名兼職員工手停口停，部份人據悉要轉職小巴清潔工、速遞員等。「近八成幾嘅場地都喺康文署手上。」梁說，受政府場地停開影響，三個分別在藝術中心、大會堂和戲曲中心的大型表演已取消，「劇團平均每月損失近三、四百萬元。」



戲曲中心設施升級



中英劇團藝術總監張可堅亦指，在三月取消十二場話劇及十場外展培訓課程等，但停演期間，仍要支付場租及工作人員的薪酬，推算在二月至四月虧損近一百二十萬至一百五十萬元，另外近百名自由身工作者收入受影響。對於政府未解封表演場地，張表示理解，指政府須視乎疫情發展和專家的意見，「抱最大嘅希望，做好最壞嘅打算。」他期望疫情受控後，政府表演場地重開，讓各藝團籌備各項公演。



藝發局副主席楊偉誠接受本報查詢時說，本地藝團都期望盡快「有工開」，重登舞台，而大部份演藝工作者充滿熱誠，盼展現藝術造詣，讓觀眾投入文化生活。身兼西九戲曲中心顧問小組主席的楊偉誠亦稱，戲曲中心停止戲曲演出期間，員工投入維修保養工作，例如在茶館安裝了全新LED牆，為重新公演作好準備，為觀眾帶來全新的體驗。他對員工的努力，表示謝意。



康文署指，在五月底之前不會重開公共表演場館。但消息人士對本報稱，當局最快在六月初重開部份政府演藝場館，讓藝團籌備新製作、綵排、宣傳和售票，由於籌備公演動輒需時一個月，估計各藝團演出或最快七月重現。



