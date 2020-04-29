內地抵港延長檢疫一月 商務客跨境學生獲豁免

昨天本港再次「零確診」，亦是連續第九天沒有本地感染個案。食衞局宣佈，延長由內地、澳門及台灣入境香港的人士強制檢疫令至六月七日，商務人士、跨境學生和相關服務提供者由內地或澳門入境後，可獲豁免強制檢疫十四天，豁免包括由台灣入境香港的人士。



食衞局局長陳肇始昨天宣佈，延長《若干到港人士強制檢疫規例》有效日期一個月至六月七日，即從內地、澳門及台灣抵港人士或過去十四天曾逗留以上地方人士，必須接受十四天強制檢疫。同時新增豁免兩類人士接受強制檢疫，包括跨境學生及相關服務提供者，以及擁有關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人士。修訂於今日凌晨起生效。



陳說，在粵港澳聯防聯控的基礎上作出新安排，豁免檢疫不包括台灣來港人士。未來內地抵港人士若在內地已完成檢疫，並在港接受病毒測試呈陰性反應，或將可縮短在港的檢疫時間，但細節如何安排，需再與內地政府商討。



政府昨晚發出新聞稿更正，指台灣也包括在豁免範圍內。港府消息人士承認：「可能局長有誤解。」



經民聯商界立法會議員林健鋒稱，歡迎有關豁免安排，指香港是商業城市，在安全及可行情況下，必須讓商業運作重回正軌，讓市民回復正常生活。民主黨立法會議員黃碧雲則質疑，政府的豁免安排欠準則及細節，強調現時疫情未穩，放寬限制會令本港防疫努力白費。



旅遊業人士接受延長檢疫令。縱橫遊常務董事袁振寧說，早前已將所有旅行團取消至六月十九日，故當局延長相關措施，對已冰封的旅遊業沒太大影響。他希望當局稍後可以解除海外抵港人士的檢疫措施，但要視乎衞生署的呼籲，是否立即再次推動外遊，相信最快復甦的目的地會包括日本、南韓、台灣、泰國及澳洲。