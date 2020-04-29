公務員下周一起 陸續正常辦公

特首林鄭月娥昨早宣佈，從下周一（五月四日）開始，絕大部份公務員將回復正常上班，櫃枱、註冊服務等公共服務亦將回復正常的辦公時間，並會在不違反「限聚令」下重開室外運動場、圖書館及博物館等公共設施。至於「限聚令」及其他針對食肆和其他商業處所的規限，政府容後公佈。



林鄭昨早出席行政會議前表示，從下周一開始，將分兩階段回復正常的政府服務，除了涉及政府學校或部份康文署表演場地的政府僱員外，其他同事要回復正常上班。而櫃枱、註冊或查詢服務等公共服務亦將於同日回復正常的辦公時間。在不違反禁止群組聚集的前提下，部份公共設施亦將回復開放讓市民使用，包括室外運動場地、圖書館及博物館等。



各類康體設施逐步重開



林鄭稱，各類委員會會議亦可以回復正常，但不可以舉行慶典、頒獎禮等大型活動，並需繼續取消群組聚集的活動。她強調，上述安排不等於放寬所有防疫措施，反而隨着人流增加，要更嚴格實行出入政府大樓要量體溫、彈性時間工作等措施。至於第二階段何時可以真正全面回復正常服務，包括開放所有現時關閉的場所，政府將容後公佈。



被問及決定是否延長「限聚令」時，會否考慮接下來有人想組織一些示威活動時，林鄭回應指香港是一個非常自由，亦尊重人們和平表達意見的城市，每年有接近一萬個公眾集會、公眾遊行，所以無可能說在處理公共衞生時要考慮這些示威活動。



另外，公務員事務局局長聶德權昨日到訪運輸署和社署，了解兩部門在恢復提供公共服務方面所作的準備，其中運輸署會由下周一起恢復駕駛路試，亦計劃於下月二十六日恢復進行筆試，而社署亦會逐步恢復綜合家庭服務中心的服務。​而民政事務局局長徐英偉亦視察香港中央圖書館及銅鑼灣運動場的準備工作。



