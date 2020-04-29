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林鄭駁斥港為病毒中轉站指控

2020-04-29 列印
　　昨天一名記者以英語向特首林鄭月娥提問，稱有國際輿論指本港延遲封關而導致病毒經港傳向西方，問她是否同意其延遲封關的決定，是病毒在世界爆發的原因。林鄭先要求該發問記者重申其所屬機構，再強烈不同意其嚴厲的指控，指本港為病毒中轉站的指控並不公平，而且沒有任何證據支持。

　　她強調，港府根據科學、證據及政府專家組的意見，去訂立及實施防疫措施，並漸進式減少跨境人流，以及實行嚴格社交距離措施，以阻止病毒傳播。

　　林鄭指出，當本港在一月二十三日出現首宗確診個案，港府已立即在同月二十七日禁止所有人士由湖北省抵港，而且湖北省人士亦不能經其他城市抵港，強調本港為最初幾個地方實行有關措施。

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