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朝媒：美韓衞星發現金正恩在元山

2020-04-29 列印
■金正恩的行蹤惹國際關注。資料圖片
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　　北韓領袖金正恩半個月沒有公開露面，日前傳出他病危，但最新消息峰迴路轉，南韓《朝鮮日報》引述消息人士指，美韓衛星發現金正恩在元山別墅附近騎馬，還發現與他的同行者玩水上電單車。消息人士指，若金正恩的健康出問題，其親屬或北韓高層不可能在此時娛樂消遣，因此推斷金正恩病危的說法不正確。

　　南韓統一部長金煉鐵說，當局有足夠情報可證明，北韓政府運作正常，又指金正恩接受心血管手術後在元山療養的報道是假新聞。美國總統特朗普說，他非常清楚金正恩的狀況，但目前不能透露，祝願他安好。

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