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近百市民中環聚集 多人遭票控「犯聚」

2020-04-29 列印
　　繼周日有市民響應網上號召太古城中心聚集後，昨晚六時半開始，再有市民聚集中環IFC舉行「和你唱」，高叫反修例口號。

　　有近百名市民聚集IFC中庭，大部份身穿黑衣及戴口罩，高呼「五大訴求」等口號，未幾大批警員隨即進入商場驅散示威者。警方拉起封鎖線及用「大聲公」呼籲在場集結人士離開，商舖紛紛落閘。警員事後截停多名人士，指他們涉嫌違反禁聚令，並發出二千元定額罰款告票。晚上近九時，人群陸續散去。

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