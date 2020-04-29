近百市民中環聚集 多人遭票控「犯聚」

香港是一個高度商業化社會，但並非一個文化沙漠，各藝團的表演，包羅音樂、舞劇、話劇、戲曲、前衛創作等，琳琅滿目。但由去年中起，各類演藝活動大為失色，先受反修例風波影響而腰斬，繼而受後新冠肺炎疫情打擊，政府關閉大小場館，各藝團全面停演，大批工作人員零收人，非常慘情，公眾亦失去文化生活，情況不理想。近日疫情趨向緩和，康文署應研究重開各劇院、文化中心的可能性，讓香港回復多姿多采的文化生活。 藝術表演，每場觀眾至少數百人至一、二千人，在疫情肆虐下，康文署封閉各場館，無可厚非，也是必要的抗疫防疫措施。但隨著多天以來零確診，政府開始放寬管制，率先於下周一重開博物館，與外國做法一致，因為博...

2020-04-29