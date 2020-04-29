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中大Zoom考試遭入侵驚現鹹片

2020-04-29 列印
　　中大前日舉行通識課考試，開考十分鐘，有學生發現聊天室內多了幾名不同國籍人士，有印度人「一路扮講師口音」、「疊晒聲」，更有人在聊天室內分享自己的熒幕，播放色情影片、印度歌曲MV等，令考生連試卷都看不到。最後講師要求學生關掉Zoom，但要打開鏡頭，展示各人學生證，以此確認身份。有學生形容事件不止影響考試心情，更擔心個人資料外洩。

　　中大回覆傳媒查詢時稱，校方正跟進事件，強調一直有與供應商就包括網絡安全及資料私隱等問題溝通，並適時索取解決方案，且於四月二十三日再特別更新及上載由Zoom發出就安全會議設定功能的簡介資料。

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