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團體拍MV向安老院舍人員致謝

2020-04-29 列印
團體拍MV向安老院舍人員致謝
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　　疫情導致本港安老院舍紛紛謝絕外來探訪，約七萬五千名居於院舍的長者被迫與外界減少聯繫。恩橡基金會近日與一群業餘音樂愛好者合作，製作音樂錄像《並肩同行 Walking Together》，讓這些長者感受到市民大眾的關懷，並向院舍人員致謝。此音樂錄像由前任及現任匯豐職員組成的WayRock業餘音樂人，改編自張學友的歌曲《真情流露》，並加上來自兩歲到九十歲人士的支持鼓勵聲音。

　　恩橡基金會創辦人陳寶莉表示，「各位老友記，儘管我們在這次疫情無法探望您，但我們仍記掛您們，祝您們身體健康和平安。各位院舍同工，感謝您們用新穎的方法來照顧長者，保持他們身心靈的健康。向您們致敬。」

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